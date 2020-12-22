 "Скорые" будет сопровождать полиция: разработали законопроект, защищающий медиков от нападений

Степанов предлагает жестче наказывать за нападения на медиков. Фото: УНИАН

Из-за нападений на медиков бригад "скорой" в Минздраве предлагают при необходимости обеспечить их сопровождение правоохранителями.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя нападение на столичных медиков накануне.

"Такие вещи недопустимы. Врачи не могут отказать в предоставлении медицинской помощи. Когда вызов - они едут, несмотря ни на что выполняют свой долг. Мне кажется, что для медработников в таких ситуациях должны дать статус, который есть, например, у журналистов или в других служащих по выполнению своих обязанностей", - сказал Степанов.

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По словам министра, наказание за нападение на медработников должно быть строгое. Соответствующие изменения в законодательство уже есть в Верховной Раде.

"Рассчитываем на принятие этого законопроекта. Кроме этого, Министерство здравоохранения разработало изменения в законе и сейчас они проходят согласования. В нем будет предусмотрено в случае необходимости и по вызову медработников сопровождение Нацполиции для выполнения своей работы", - добавил Степанов.

Нападение на бригаду медиков "скорой" в Киеве совершили 20 декабря. Инцидент произошел в Днепровском районе. В результате пострадали 2 женщины - 24-летняя фельдшер и 63-летняя медсестра. Их с травмами и переломами госпитализировали. Сотрудники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева подчеркнули, что это не первое нападение на медиков со стороны агрессивных пациентов.