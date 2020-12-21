В Киеве пациент жестоко поиздевался з женщин-медиков "скорой"

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева

В воскресенье вечером, 20 декабря, на бригаду скорой медицинской помощи совершили нападение. Инцидент произошел в Днепровском районе Киева.

Пострадали 2 женщины - 24-летняя фельдшер и 63-летняя медсестра, сообщил в Facebook Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

"Пациент с подозрением на алкогольное опьянение в состоянии агрессии побил их - силой вытолкал фельдшера из машины, толкнул медсестру. В результате первая получила закрытый перелом левой голени со смещением, вторая - закрытую травму левого коленного сустава", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение.

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В полиции уточнили, что инцидент произошел на ул. Регенераторной около 20:00. Нападающего задержали. Им оказался мужчина 1997 года рождения, уроженец города Александрия.

"В один из спортивных клубов Днепровского района пришел мужчина и попросил вызвать ему "скорую". Когда медики прибыли на место, он начал буянить, вел себя агрессивно и побил сотрудников "скорой". На место ЧП прибыли сотрудники полиции и задержали правонарушителя. Проводят расследование", - рассказали в полиции для "Сегодня".

Сотрудники центра подчеркнули, что это не первое нападение на медиков со стороны агрессивных пациентов.

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