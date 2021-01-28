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четверг, 28 января 2021 16:34

С 15-го этажа выпал ребенок: первые подробности

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Под Киевом с 15-го этажа выпал ребенок.

Трагедия произошла в селе Чайки Киево-Святошинского района, пишет dtp.kiev.ua. В посте указано, что дом, у которого нашли ребенка, № 19.

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Автор: facebook.com/dtp.kiev.ua
  Предполагают, что ребенок из окна мог выпрыгнуть
Предполагают, что ребенок из окна мог выпрыгнуть

Предполагают, что ребенок из окна мог выпрыгнуть. Вещи остались на балконе.

На месте ждут спецслужбы. Родителей ребенка просят откликнуться на пост.

В Виннице из окна комнаты в общежитии на 9-м этаже на ул. Келецкой выпал 18-летний студент. Учился в национальном техническом университете.

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