Второкурсника нашли мертвым под окнами общежития

Студент Винницкого национального технического университета выпал из окна 9-го этажа. Фото: suspilne.media

В Виннице из окна комнаты в общежитии на 9-м этаже на ул. Келецкой выпал 18-летний студент. Учился в национальном техническом университете.

Трагедия произошла 26 января, сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП области Анна Олейник.

"Парень сам проживал в комнате общежития. Опрошены все его соседи, которые его знали, очевидцы, все говорят о том, что он был уравновешенным. Была проверена комната, не было следов борьбы, то есть версию об убийстве мы отвергаем", - говорит Анна Олейник, передает Общественное.

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Погибший учился на 2-м курсе, на факультете информационных технологий, рассказала проректор по научно-педагогической работе и социальных коммуникаций ВНТУ Светлана Денисюк. Совмещал работу и учебу. Сейчас в заведении проводят внутреннее расследование.

"Он из обычной семьи, все в порядке, если говорить о семье, составил сессию успешно", говорит Светлана Денисюк.

Все обстоятельства и причины трагедии устанавливает следствие.

В Броварах Киевской области 18-летний курсант Национальной академии внутренних дел совершил самоубийство. Он выбросился из окна своей квартиры, расположенной на 15-м этаже. На месте происшествия предсмертной записки не обнаружено.