С пятнадцатого этажа выпал ребенок: первые подробности

Под Киевом с 15-го этажа выпал ребенок.
Трагедия произошла в селе Чайки Киево-Святошинского района, пишет dtp.kiev.ua. В посте указано, что ребенка нашли возле дома №19.
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Предполагают, что ребенок из окна мог выпрыгнуть. Вещи остались на балконе.
На месте ждут спецслужбы. Родителей ребенка просят откликнуться на пост.
В Виннице из окна комнаты в общежитии на 9-м этаже на ул. Келецкой выпал 18-летний студент. Учился в национальном техническом университете.
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