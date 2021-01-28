С пятнадцатого этажа выпал ребенок: первые подробности

Под Киевом с 15-го этажа выпал ребенок.

Трагедия произошла в селе Чайки Киево-Святошинского района, пишет dtp.kiev.ua. В посте указано, что ребенка нашли возле дома №19.

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Автор: facebook.com/dtp.kiev.ua Предполагают, что ребенок из окна мог выпрыгнуть

Предполагают, что ребенок из окна мог выпрыгнуть. Вещи остались на балконе.

На месте ждут спецслужбы. Родителей ребенка просят откликнуться на пост.

В Виннице из окна комнаты в общежитии на 9-м этаже на ул. Келецкой выпал 18-летний студент. Учился в национальном техническом университете.