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четверг, 28 января 2021 16:35

С пятнадцатого этажа выпал ребенок: первые подробности

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Под Киевом с 15-го этажа выпал ребенок.

Трагедия произошла в селе Чайки Киево-Святошинского района, пишет dtp.kiev.ua. В посте указано, что ребенка нашли возле дома №19.

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Автор: facebook.com/dtp.kiev.ua
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Предполагают, что ребенок из окна мог выпрыгнуть

Предполагают, что ребенок из окна мог выпрыгнуть. Вещи остались на балконе.

На месте ждут спецслужбы. Родителей ребенка просят откликнуться на пост.

В Виннице из окна комнаты в общежитии на 9-м этаже на ул. Келецкой выпал 18-летний студент. Учился в национальном техническом университете.

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