"Рот закрой. Я и не таких обламывала" - педагог на глазах у одногруппников унижала 16-летнего студента

Фото: "Хмарочос"

В Киеве преподавательница физкультуры в Колледже информационных систем и технологий унижала 16-летнего студента и, не подбирая слов, кричала на него. Студент, которому адресовала она свой гнев, стоял рядом и спокойно пытался что-то объяснить.

Видео ненадлежащего общения обнародовала на странице в Facebook Наталья Прудка.

"Рот закрой! Я тебе слово давала?" - кричит благим матом учительница на студента. После такого урока психологическая травма детям обеспечена", говорится в сообщении.

По словам Прудкой, видеоролик о неистовой учительнице уже увидели родители студентов. Директор колледжа, где произошел инцидент, пообещал родителям уволить скандальную преподавательницу.





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