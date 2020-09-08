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вторник, 08 сентября 2020 21:55

Рейтинг Кличко завышен - Верещук

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Рейтинг Кличко завышен - Верещук

Кандидат на должность киевского городского главы, народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук возмущена тем, что социологические компании за деньги манипулируют мнением избирателей.

"Вы хотите сказать, что рейтинг Кличко в Киеве более 64%? Не шутите. Конечно, нет. Мы проводим свои замеры. Там не то, что 64%, там 34% очень трудно собрать. Меня удивляет, зачем социологические группы идут на такие вещи?", - прокомментировала Верещук в эфире "Obozrevatel TV" обнародованные данные социологических исследований.

Она считает, что такие данные могут быть следствием искусственного завышения рейтинга тех или иных сил по коммерческим причинам.

"Это же очевидные вещи. Я такую имею такую информацию. И не только я, но, наверное, все, кто занимается сейчас местными выборами, кто погрузился в процесс. Это позорная ситуация. Люди, а как мы хотим построить страну или местное самоуправление, если мы не хотим сами себе сделать те правила и форматы, которые не будут позволять подобного?", - сказала политик.

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