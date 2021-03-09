Рейс Киев-Киев: над столицей провели уникальною экскурсию

Над Киевом авиакомпания МАУ провела 1-ю экскурсию. Уникальный полет состоялся 7 марта на авиалайнере Embraer 195, который вмещает 116 пассажиров.

Билеты на рейс Киев-Киев раскупили за несколько дней после его анонса, пишет avianews.com.

Фото: avianews.com

Пассажиры судна смогли на минимальной высоте рассмотреть районы столицы и памятки архитектуры. Во время рейса на борту находились 7 пилотов. Трое из них управляли самолетом, четверо проводили экскурсию и рассказывали о специфике работы авиации.

Полет длился 1 ч. Кроме Киева, планировали показать Чернобыльскую зону и Гостомель, но помешала облачная погода. Как бонус - после полета пассажирам провели экскурсию крупнейшим пассажирским самолетом в Украину Boeing 777-200ER.

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В мире такие рейсы называют полетами в "никуда". Они популярны как в западных, так и восточных странах. Особенно на время пандемии, когда авиасообщение парализовано. В Украине такой перелет совершили впервые. Следующая воздушная экскурсия над Киевом состоится 13 марта. Билеты уже проданы.