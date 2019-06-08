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суббота, 08 июня 2019 12:31

Ребенок упал с 8-го этажа

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Ребенок упал с 8-го этажа
Ребенок выпал с 8 этажа. Фото с открытых источников.

7 июня селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа.

Прибывшие медики констатировали смерть мальчика, передает пресс-служба полиции Киевской области.

Отец с сыном поднялись на девятый этаж в лифте и по лестнице пошли вниз. На восьмом этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы тот посмотрел в окно. Ребенок через незапертое окно наклонился и упал вниз.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства. Из-за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком виновнику грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

42-летняя женщина Балтского района Одесской области убила своего новорожденного ребенка. 9 месяцев она скрывала беременность. Родила сына подальше от людей, а потом выбросила в туалет, на улице.

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Дата
08
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