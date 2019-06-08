Ребенок упал с 8-го этажа

7 июня селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа.
Прибывшие медики констатировали смерть мальчика, передает пресс-служба полиции Киевской области.
Отец с сыном поднялись на девятый этаж в лифте и по лестнице пошли вниз. На восьмом этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы тот посмотрел в окно. Ребенок через незапертое окно наклонился и упал вниз.
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Решается вопрос об открытии уголовного производства. Из-за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком виновнику грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
42-летняя женщина Балтского района Одесской области убила своего новорожденного ребенка. 9 месяцев она скрывала беременность. Родила сына подальше от людей, а потом выбросила в туалет, на улице.
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