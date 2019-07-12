Разоблачили махинации столичного админсуда

Окружной админсуд Киева обходил систему автоматического распределения резонансных дел. Фото: 24tv.ua

Окружной административный суд Киева неоднократно обходил систему автоматического распределения резонансных дел между судьями.

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" обнаружили, что 17 апреля 2019 ряд судебных исков могла попасть на рассмотрение только к одному судьи - Игорю Погрибниченко. В тот день 38 судей по разным причинам были исключены из числа тех, кто мог рассматривать дела: 29 судей из-за болезни, а другие - из-за отпуска, обучения или другого.

На самом деле часть отсутствующих судей 17 апреля принимали решения. Например, за эту дату в судебном реестре есть определения отсутствующих Игоря Смолия и Алексея Огурцова. Последний заверил, что 17 апреля проект постановления готовила его помощница, а он позже в документе эту дату забыл исправить.

При рассмотрении дела бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в июне 2017-го в суде была применена ложная специализация, чтобы обойти автораспределение. В тот день 12 судей были исключены из списка тех, кто мог рассматривать иск Насирова. Впоследствии их количество сократилось до 5 как раз из-за ложного выбора специализации об увольнении с публичной службы. На самом деле речь шла о полномочиях: мог Насиров, как председатель ДФС, предоставлять налоговые рассрочки компаниям на миллиарды гривен, или нет. Ошибку подтвердила экспертиза в Институте экспертиз СБУ.

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Еще один способ обойти автораспределение - манипуляции со специализациями или ограничения количества судей по категориям. В 2018 и 2019 годах в Окружном административном суде Киева отсутствовала специализация судей, когда за каждым из них закрепляли определенный тип дел, которые он мог слушать. Но журналисты заметили, что специализации продолжали отмечаться напротив фамилий судей в отчетах автоматизированного распределения и в 2018 году. В качестве примера приводят дело, когда суд признал незаконной национализации "ПриватБанка".

В Высшем совете правосудия - органе, который должен обеспечивать независимость судебной власти - сообщили, что рассматривали только одну жалобу относительно вероятного вмешательства в систему автораспределения дел в Окружном административном суде.

Минимизировать вмешательство в распределение дел в украинских судах может Единственная судебная телекоммуникационная информационная система. Она позволяла бы сделать автораспределение централизованным, и помогла избежать манипуляций на местах. Но график запуска этой системы до сих пор не утвержден.

Барышевский районный суд Киевской области приостановил действие лицензии украинского лоукостера SkyUp через иск клиентки. Впоследствии выяснили, что иск подал человек, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и, соответственно, никогда не был ее клиентом. Решение суда обжаловали в Киевском апелляционном суде. Против Судьи Литвиненко начали следствие. Она подала в отставку.