Судья, которая остановила лицензию SkyUp, подала в отставку

Судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко уходит в отставку. Фото: objectiv.tv

Судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко подала заявление об отставке. Ранее она оскандалилась, приняв решение приостановить действие лицензии авиаперевозчика SkyUp.

Об этом говорится в проекте повестки дня заседания Высшего совета правосудия (ВСП), опубликованном на официальном сайте ведомства.

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На заседании ВСП 18 июля запланировали рассмотрение материалов об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам. Имя судьи Литвиненко значится среди списков заявлений об отставке.

Барышевский районный суд Киевской области приостановил действие лицензии украинского лоукостера SkyUp через иск клиентки. Впоследствии выяснили, что иск подал человек, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и, соответственно, никогда не был ее клиентом. Решение суда обжаловали в Киевском апелляционном суде. Против Судьи Литвиненко начали следствие.