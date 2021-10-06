Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами

С 1 октября в Украине начался осенний призыв, который продлится до конца декабря. На срочную военную службу планируют забрать 13 575 мужчин.

Больше всего срочников пойдут служить в подразделения Вооруженных сил Украины - 6,5 тыс. человек. Национальную гвардию пополнят 4775 мужчин, Государственную пограничную службу - 1700. Меньше всего людей попадут в Государственную специальную службу транспорта - 600.

На срочную службу в Украине забирают мужчин от 18 до 27 лет. Идут в армию после прохождения медкомиссии. Срочники с высшим образованием будут служить 12 месяцев, остальные - 18. Отсрочку от службы могут получить по состоянию здоровья, в случае обучения в высшем учебном заведении. Также если ухаживают за нетрудоспособными родителями, являются сиротами или воспитывают двух и более детей.

Никого из призывников не будут отправлять в зону Операции объединенных сил.

Корреспондент Gazeta.ua побывала у двух военных комиссариатов в Киеве, куда по повесткам начали сходиться будущие солдаты. Расспросила у призывников, хотят ли они служить и послушала о чем они говорят между собой.

Перед входом в Шевченковский районный военный комиссариат - очередь из почти 20 человек. В ее хвосте - 19-летний Стефан. Поправляет шляпу с широкими завернутыми полями.

- Пришел сюда еще до открытия военкомата. А снова одно и то же - очередь и волокита. Одну справку принес, а ждать все равно надо, - жалуется. - Учусь в Академии руководящих кадров культуры и искусств. Сюда ежегодно ношу документ с места учебы. Служить не собираюсь. Это пережиток прошлого. "Прожить в военном лагере год" - так я для себя называю армейскую службу.

Автор: Лилия МЫЦКО Призывники стоят в очереди в военный комиссариат в Шевченковском районе Киева. Большинство признаются, что служить не хотят

Разговор слушает 17-летний Роман позади Стефана. Имеет модную прическу. На одном плече у него висит дорогой кожаный рюкзак.

- А за кого воевать и зачем армия вообще нужна?, - вмешивается в разговор. - Нам здесь рассказывают, что это надо для воспитания. Но не уверен, что тамошние служивцы с этим нормально справятся.

Воспитай дитя, заплати за сад, школу и высшее образование. А потом еще и в армию отправь! Типа, отдавать долг государству

В очередь становится высокий мужчина лет 50. Представиться отказывается.

- Решил сам сюда занести документы сына, - говорит. Одетый в зеленую кофту, на лице - защитная маска. - Воспитай дитя, заплати за сад, школу и высшее образование. А потом еще и в армию отправь! Типа, отдавать долг государству. Но что оно нам дало? Все кругом платное.

Автор: Лилия МЫЦКО Возле военного комиссариата в Шевченковском районе, очереди из призывников появляются еще за несколько часов до начала работы учреждения

Переспрашиваю мужчину, сам ли он служил в армии.

- Служил в 1986 году, - отвечает. - Учебку под Москвой проходил, а остальное в Прибалтике. Хотя за магарыч договаривался, что поеду в Одессу. Засранцы продукты взяли, кабана съели, а отправили черт знает куда. Сейчас, как вижу, вообще никто служить не хочет. Все косят. Ребятам гулять больше нравится.

- Даже из села никто не хочет в армию. Все, кто там мечтал оказаться, уже давно себе пошли учиться в военные училища, - выкрикивают из толпы.

Автор: Лилия МЫЦКО На первом этаже военного комиссариата, призывников и их родителей, встречает дежурный. Пропускает через турникет

Документы в районном военкомате принимают до 13:00. Входные двери открыты. Призывники сбиваются в маленьком коридорчике. Здание военкомата старое, внутри стены окрашены в белый и серый цвета. Холодно, мало света. Чтобы пройти в кабинеты - нужно показать дежурному документы. Только тогда пропустят через турникет. Обычно в Шевченковский районный комиссариат приходят принести справки, чтобы не служить. Или проходят предварительную медицинскую комиссию. После этого будущих срочников направляют в Сборный военкомат Киева.

Автор: Лилия МЫЦКО Военный комиссариат Шевченковского района внутри выглядит скромно

Он заходится на ДВРЗ. Так в Киеве называют местность в Днепровском районе. Название получила от Дарницкого вагоноремонтного завода, который находится неподалеку. В военкомат нужно добираться маршрутками от станции метро Черниговская. Находится около железнодорожных путей. Рядом со зданием стоят желтые "Богданы". Ими в столицу на медицинское освидетельствование привезли призывников из районных военкоматов.

Учреждение охраняют солдаты с собаками. Неподалеку от них несколько парней в старых спортивных костюмах. Их привезли из Василькова.

Автор: Лилия МЫЦКО Сборный военкомат Киева находится в Днепровском районе столицы. Призывников туда привозят автобусами. Ребята проходят медицинские осмотры

- Хотел на контракт уйти, но не прошел психиатра. Жаль, потому что это хорошая работа, за которую платят. Три года на договоре сидишь и не думаешь, чем бы заняться, - тяжело выдыхает воздух 21-летний Владимир Струк. Признается, что несмотря на отказ взять его на контрактную службу - получил разрешение пройти срочную. Пойдет в армию через месяц. - До этого работал неофициально. То на аттракционах, то на заводе. Армия особо не привлекает. Ничего интересного. Хотя и не боюсь ее. Если есть дедовщина, то к ней можно привыкнуть за месяц. А так даже не знаю, что эта срочная служба мне даст. Впустую потеряю полтора года. Мог бы себя за это время реализовать где-то. Другое дело контрактник. Жаль, что не прошел.

Армия особо не привлекает. Ничего интересного. Хотя и не боюсь ее

- Пойдешь в ООС, если вдруг возникнет такая необходимость и тебе предложат ?, - интересуюсь.

Владимир качает головой.

- Не хочу туда. Разве что, если на заднюю линию где поставят и можно будет подзаработать, - отвечает. - А так нет. Я еще жить хочу.

У автобуса, который привез призванных Бучанского района, курят четверо ребят. Обсуждают результаты медицинского осмотра.

- Хотел в армию, а не взяли, - смеется 18-летний Богдан Мухин. На голову натянул капюшон от белой кофты на застежке. - Недавно разбил окно рукой и порезал сухожилие. Стал временно непригодным. Обещают забрать весной.

Из-за полученной травмы Богдана уволили с работы в Киеве. Сейчас ищет новую, признается.

- Работаю с 13 лет. Хотел быть независимым от родителей. Бывало, что зарабатывал по 30-40 тысяч гривен в месяц, а от мамы это скрывал. Думала бы, что влез в что-то незаконное. Два года назад поссорился с матерью. Ей не нравилось мое поведение. С тех пор особо не общаемся.

Чтобы убежать от призыва - выехали за границу на заработки

- Косят от армии дурачки. Идти надо. За время проведенное в армии можно понять, что ты хочешь от жизни, - выдыхает сигаретный дым Александр Митюшкин, 17 лет. Окурок бросает под ноги. - У меня есть два друга, которые чтобы убежать от армии - выехали за границу на заработки. А я хочу пойти в десантники. В ноябре мне будет 18 лет. Служить заберут.

На лице парня видно кучу мелких порезов и запеченную кровь. Поэтому сегодня медкомиссию не прошел, признается Митюшкин.

- Психиатр даже не разговаривала со мной. Увидела порезы и сказала, что я агрессивный, - Александр время от времени нервно переступает с ноги на ногу. - Все равно уверен, что все должны отслужить. Кому-то дурь из головы выбьют. Для меня это нужно, потому что появится шанс подумать о жизни ... Об отце. С ним вообще не общаемся. Потому что сидел в тюрьме, поднимал на меня руку.

- Меня отчим тоже бил. Мама ничего не могла сделать, - вмешивается в разговор Мухин. - Сестру не трогал, а я был самым плохим.

Автор: Лилия МЫЦКО Вот так выглядит сборный военкомат Киева в Днепровском районе. Его охраняют солдаты с собаками

Митюшкин молча слушает знакомого. Затем резко переключается на разговор о войне с Россией на Донбассе.

- Идти туда точно не собираюсь. Там только деньги отмываются. Неплохой бизнес устроили, - говорит. - Хотя с другой стороны, если начнутся полномасштабные бои - некуда будет деваться. Все пойдут.

В стороне от толпы одиноко стоит 24-летний Олег Штурма. В руках держит смартфон.

- Мне призвали в армию после учебы. Получил историческое образование, - рассказывает. - Но так, как у меня проблемы с сердцем - признали непригодным.

Штурма дрожит, несмотря на то, что на улице хорошая погода.

- Это просто не могу согреться после медосмотра в военкомате. Там очень холодно, - объясняет. - Всех раздевают до трусов. Так и стоим, пока по очереди заходим к врачам. Даже обувь говорят снимать. Только носки позволяют оставить. С другой стороны, медосмотр проходит быстро. Болезни ни у кого не ищут.

У меня есть знакомые, которые служили. И их за проступки заставляли вырывать траву руками!

Перейти на службу не планировал, даже если бы и приняли, признается Штурма.

- У меня другие планы, - поправляет волосы. - Хочу стать писателем, поэтом и создать свою рок-группу. Не вижу смысла в срочной службе. Просто отрывают людей от жизни. В Украине давно нужно ввести контрактную армию. Войско должно состоять из профессионалов, которые смогут защищать страну. Нынешняя армия не приносит никакой пользы. Вот у меня есть знакомые, которые служили. И их за проступки заставляли вырывать траву руками! Что это такое? Срочник - это не престижно. Их гоняют по приколу. Относятся свысока. Контрактников больше ценят.

За высоким бетонным забором слышно громкие команды кого-то из офицеров. Строит новоиспеченных призывников. От военкомата один за другим желтые автобусы увозят будущих солдат по домам. В армию они пойдут через месяц.

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миллионов гривен потратят из государственного бюджета на осеннюю призывную кампанию в Украине. На подготовку и проведение призыва одного срочника - пойдет 93 гривны. Также из этой суммы каждый призывник получит денежное единовременное пособие в размере 4540 грн.