"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы

К "Столичному" рынку, что в Киеве возле объездной дороги, ехать долго - пробки из-за ремонта. Остановки как таковой нет, ждать транспорт приходится на обочине. Еще минут пять идти тропой в поле под палящим солнцем. Машины должны проходить контрольный пункт.

Женщина на велосипеде везет клетчатую сумку. На рынок надела тонкие лосины и розовую футболку.

- Черешня черная - медовая, наша, Мелитопольская. Малина стоит 200 гривен за килограмм. Будете приходить потом еще, - уставшая продавщица, лет 60, насыпает ягоды в пакет, гнилые черешни выбрасывает в деревянный ящик. В ушах носит большие золотые серьги. - Терминала нет, переведите мне деньги на карту.

В павильоне с овощами и фруктами прохладно. От удушающей жары спасают кондиционеры. На входе пьют кофе и курят на скамейках охранники. Запах такой, как на пляжном рынке. Продавцы едят абрикосы - начался сезон.

Автор: Лилия Мыцко В первом павильоне цены дороже. Здесь продают и импортные продукты.

- Я ему скину деньги на карту. Главное, чтобы зелень была хорошая, - громко объясняет жене мужчина арабской внешности.

У зала с оптовиками лежит лохматый пес. Девушки с сумками для денег подкармливают его, когда выходят курить.

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- В понедельник была движуха. Очередь из машин. А в павильонах - никого, Все на улице гуляют - гладит собаку женщина в бежевой панамке. - Пошла за зеленью, покурила. Потом град с дождем как влупили - все разбежались.

Под самым потолком висит икона Иисуса Христа метров 10 высотой. Рамка украшена искусственными цветами.

- Ну один процент я вам скину. Сколько будете брать - килограмм 20?, - продавец неохотно делает скидку. Молодые супруги в одежде одинакового бежевого цвета молча пересматриваются и соглашаются. - Лена, где ты ходишь. Давай быстрее, будто не за кофе пошла, а не знаю, куда, - нетерпеливо кричит.

Автор: Лилия Мыцко О захвате рынка рассказывать не хотят. Радуются, что есть хоть какая-то работа.

Оптовики сидят кто на деревянных коробках, кто на багажнике, кто взял с собой рыбацкий стул. Продают кабачки, баклажаны, перец, помидоры, картофель. Модные продукты также есть: спаржа, авокадо, листья салата, батат и имбирь.

Больше всего покупают сезонные ягоды и фрукты. Черешня стоит от 40 до 100 грн в зависимости от качества и величины. Малина стоит до 200 грн за килограмм. Оптовая цена не отличается от розничной, могут сделать скидку на крупные покупки. В выходные продают дешевле, потому что больше завозят.

- Но пробка на въезде, поэтому трудно добраться в субботу и воскресенье, - рассказывает Аделина, на вид лет 35. На работу приезжает с мамой, мужем и тремя детьми. - Берите клубнику по 45 гривен. В первом павильоне не покупайте - дорого. Они у нас берут оптом и перепродают за большую стоимость. Разве дурак не хочет заработать.

Моемся в тазиках: другого выхода нет

- Мало людей. Буду в понедельник домой ехать, живу в Жмеринке. Раньшне оставалась у друзей ночевать, но это не дома, - жалуется 68-летняя продавщица. На работе носит фартук в горошек. - Мне лучше в машине ночевать на рынке. Здесь многие так делают, потому что приезжают издалека. Моемся в тазиках: другого выхода нет.

Большинство работников здесь борются за покупателя. После карантина стало намного меньше людей.

Автор: Лилия Мыцко Количество посетителей после карантинов стала меньше.

- И продавцов стало меньше. Тоже на заработки уехали, - устало выдыхает 62-летняя Оксана в кружевной панаме. - Думаю, может, и себе поехать. Трудно каждый день носить ящики. Ранее внуки помогали, а сейчас у них своя работа. Муж присматривает за хозяйством, за огородами надо смотреть.

На улице резко пахнет испорченными морепродуктами. Через 100 метров - рыбный и мясной отдел. Рядом - киоски с турецкой и грузинской едой.

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- Все свеженькое, все вкусненькое - продавец рыбы зовет мужчину, который появился на входе в павильон. Работает в белом фартуке и одноразовых перчатках. - Сделаем скидку. Креветки - 450 гривен, тунец - 380, судак - 220.

Цена мяса почти не отличается от цен в магазинах. Филе бройлера можно купить за 120 грн, голени - 60 грн, бедро - 89 грн. Почти вдвое дороже стоит мясо домашней птицы. Голени куриные - 102 грн, бедро - 154 грн.

За килограмм свиного бедра просят 108 грн, лопатка обойдется в 98 грн, ошеек - 145 грн.

У лавок с морепродуктами покупателей нет. Чуть больше - около мяса.

- Кто производитель сгущенки, - спрашивает женщина с очками на золотой цепи.

- Житомир, - отвечает консультант магазина бакалеи.

- Подозрительно, - усомнилась посетительница.

Автор: Лилия Мыцко Большинство покупателей приезжают на авто. Для этого нужно пройти контрольный пункт.

- Нет на воде? Дайте лепешку на молоке. Я ведь тоже не на одной воде живу, - говорит командир роты, так назвал его друг.

Женщина в синем мусульманском платье с белой вышивкой до подола обслуживает клиентов, отвлекается на разговоры. На голове носит хиджаб.

- Трудно на украинском говорить мне, - жалуется она на собственный русский акцент.

- Если трудно, могу купить билет куда угодно, границы открыты, - шутит над ней строгий правоохранитель с грузинской внешностью.

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- Я украинка коренная, хоть и не совсем похожа. Родилась в Крыму. Мама с Украины, а папа белорус, - рассказывает 22-летняя Асия на русском. - В 15 лет решила, что хочу стать мусульманкой. Родители не поддержал, но кто их слушал. Два года назад переехала в Киев, потому что не было работы в Крыму. не разрешают в хиджабе.

К родителям ездит, однако не часто. Перед работой в столице путешествовала в Иран, чтобы учить арабский язык. Прожила там пять лет.

- Хорошо родителям живется, - продолжает рассказ девушка. - Сначала было трудно. Не было лекарств совсем. В 2014 году Украина сразу прекратила все поставки, а Россия еще не соизволила начать что-то делать. Не было инсулина. Много знакомых умерло из-за этого.

Сейчас из-за проблем со въезд меньше туристов стало. Соответственно, и работы не так много. У меня есть русский паспорт, тогда сразу всем сказали сделать.

Девушка отвлекается на людей. Говорит с осторожностью. Объясняет всем, что карточкой рассчитаться нельзя. Денег на терминал нет, так как платить за него нужно 400 грн.

Молодежь не может поступить в украинские вузы

- Проблема в том, что всем наплевать на обычных людей. Молодежь не может поступить в украинские вузы, так как не принимают. На работу тоже нельзя - дипломы крымских вузов не действительны.

Девушка дает свой номер телефона. Предлагает общение, потому что мало людей знает в столице. Жилье снимает с друзьями. Рассказывает об этом неохотно.

На окнах офиса директоров рынка стоят железные решетки.

- Поставили предыдущие хозяева, они - донецкие. Это же их недавно приходили выгонять законные владельцы, - объясняет 68-летняя продавщица оптового павильона. - прятались в кабинетах. Но решетки не помогли, взорвали - и через крышу залезли.

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С февраля 2020 года незаконно были здесь донецкие руководители. Судились с ними, дело выиграли, но те никак не хотели уходить. То более чем за год озолотились. К июню этого года 650 грн в день платили за место. До них и сейчас - 350.

Большинство продавцов не рассказывают о событиях захвата рынка. Говорят, мол, не работали тогда и ничего не слышали.

Автор: Лилия Мыцко Оптовики продают в розницу по той же цене.

- Батат не мой, сейчас продавец придет, - отвечает на вопрос о цене уставшая женщина. - Мой сосед по точке - из Донецка. Приехал сюда после начала войны. Там же ничего не осталось. А такой красивый город было, красивый. Когда-то ездила туда к родственникам.

В первом павильоне воняет гнилью. Уборщицы оправдываются, что в туалете чисто.

- Это бананы пропали у кого-то, - говорят между собой сотрудники.

- А что фотографируете?, - спрашивают охранники. - Вы получили разрешение? Ну, фотографируйте уже. Смотрите, чтобы нам по шапке не влетело потом.

Утром 3 июня на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции "Столичный" раздавались взрывы петард, потом оказалось, что в административном здании рынка забаррикадировались более 30 неизвестных и заблокировали его работу. По мнению дирекции рынка, в помещении администрации забаррикадировались люди, связанные с "енакиевской" группой, связанной с ближайшим окружением президента беглого Януковича. Один из представителей бывших владельцев рынка Александр Стельмах объявлен в международный розыск. В то же время Анатолий Шарий и ряд пророссийских блоггеров и СМИ начали распространять лживую информацию о якобы рейдерском захвате рынка.