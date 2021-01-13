Рассказали об обновлениях столичного метро 2021 года

Метро Киева определило задачи на 2021 год. Фото: Sergey Ristenko

2021 года столичный метрополитен планирует сосредоточиться на продолжении строительства ветки метро на Виноградарь и обустройстве инфраструктуры доступности.

Об этом в Facebook сообщил гендиректор метро Виктор Брагинский.

"В вестибюлях появится больше новых турникетов, которые принимают все современные виды оплаты. Завершится запуск в подземке 4G. Остались только Теремки", - добавил Брагинский.

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2020 года киевским метро воспользовались 279,484 млн пассажиров. Это на 215,816 млн меньше, чем 2019-го. Лидерство по количеству перевезенных пассажиров до сих пор удерживает станция Академгородок.