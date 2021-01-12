Названы самые популярные станции столичного метро 2020 года

Лидерство по количеству перевезенных пассажиров до сих пор удерживает станция Академгородок. Фото: pixabay.com

2020 года киевским метро воспользовались 279,484 млн пассажиров. Это на 215,816 млн меньше - 56%, чем 2019-го.

Уменьшение пассажиропотока связано с пандемией Covid-19, сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

"Неизменными остаются станции-лидеры по пассажиропотоку. Так, наиболее загруженной 2020-го осталась станция Академгородок. За год ею воспользовались 12,5 миллиона киевлян и гостей столицы. Следующей по пассажиропотоку является Лесная - 11,56 миллиона пассажиров", - отметил Густелев.

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Меньше пассажиров зафиксировали на станции Днепр - 555 тис. Всего 18 станций красной линии перевезли почти 114 млн человек.

Синяя линия - 2-я по загруженности. 2020 года ею воспользовались 97,7 млн пассажиров. Наибольший пассажиропоток был на станции Минская - 9,3 млн, наименьший - на Почтовой площади - 2,6 млн .

Зеленой линией подземки за год воспользовались 67,8 млн киевлян и гостей столицы. Наибольшие пассажиропотоки на станциях Лукьяновская - 7,8 млн пассажиров и Выдубичи - 6,7 млн. Наименее популярной станцией этой линии признали Красный хутор - 1,50 млн пассажиров.

С начала 2020 года в столичном метрополитене потеряли более 180 вещей. В Бюро находок попали даже микроволновка, надувной матрас, самокат и гладильная доска