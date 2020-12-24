Необычные находки в метро - что теряли украинцы

По статистике, возвращается по потерянным треть владельцев. Фото: pinterest.com

С начала 2020 года в столичном метрополитене потеряли более 180 вещей.

В Бюро находок попали даже микроволновка, надувной матрас, самокат и гладильная доска, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"По статистике, на количество потерянных вещей влияет время года и погода. В осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумки. Возвращается по потерянное треть владельцев", - рассказали в сообщении.

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Среди ценных находок этого года - электронные браслет и книга, телефоны, ноутбук.

Также украинцы теряли бытовые вещи и технику: газонокосилку, микроволновую печь, гладильную доску, надувной матрас.

В топ-5 утерянных вещей в 2020 году вошли самокат, платье, телефоны, чемоданы и детские рюкзаки.

Ученые создали браслет, который распыляет антисептик. Внешне он похож на Apple Watch.