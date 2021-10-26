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вторник, 26 октября 2021 14:11

Рассказали о работе общественного транспорта в "красном" Киеве
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В случае перехода Киева в красную зону карантина, вакцинированные от Covid-19 горожане смогут беспроблемно пользоваться общественным транспортом. Решения о невакцинированных пассажирах будут приниматься центральными органами власти.

Об этом заявила заместитель главы КГГА Анна Старостенко на брифинге 26 октября.

"Прежде всего будут перевозить вакцинированных, но мы еще ждем разъяснений от центральной власти, как это должно быть. Прежде всего, мы понимаем, что это должны быть вакцинированные", - объяснила Старостенко.

Список ограничений, которые будут действовать в "красном" Киеве

Фото: Виталий Кличко

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Киев оказался на пороге попадания в красную зону карантина. По состоянию на 26 октября в городе пока действуют правила оранжевой зоны.

С 23 октября столичные школы идут на двухнедельный карантин. С переходом Киева в красную зону для проезда в общественном транспорте нужно будет показать сертификат о Covid-вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

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26
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