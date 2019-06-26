Рассказали о новой станции "Бориспольского экспресса"

Новая станция будет на Выдубичах. Фото: Facebook

Укрзализныця планирует в конце года добавить к маршруту Kyiv Boryspil Express остановку на Выдубичах.

"Железнодорожники завершают монтаж фундамента пассажирской платформы. Далее перейдем к монтажу стеновых блоков. Это очень сложный участок - здесь большое количество инженерных сетей связи и энергетики, поэтому большую часть работ приходится выполнять вручную, без привлечения строительной техники", - цитирует пресс-служба председателя правления компании Евгения Кравцова.

Платформа будет шириной от 4 до 6 метров, длиной 209 метров. Будет иметь два входа и выхода.

"Один вход будет под землей, до метрополитена. Планируем обустроить открытый павильон, широкие лестницы с навесом и подъем для людей с инвалидностью, установить автоматы продажи билетов. Второй вход - лестница к обустроенной площадке", - уточнил Кравцов.

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Реконструкция станции Выдубичи позволит совместить в одной транспортной цепи сразу несколько видов транспорта.

В 2019 году в Укрзализныце планируют увеличить количество подвижного состава "Бориспольского экспресса". Это изменит график движения, сделав экспресс более удобным для пассажиров.