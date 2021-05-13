Прокуратура "трясет" еще один департамент КГГА

С обысками пришли в архитектурный департамент КГГА. Фото: Киевская городская прокуратура

В Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА проводят обыски, цель которых - выявление доказательств и фиксация сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"Проводит обыски в департаменте градостроительства и архитектуры и по месту жительства руководителей департамента и "связанных" лиц... В рамках уголовного производства, начатого по фактам злоупотребления служебным положением при согласовании и выдаче документов разрешительного характера", - говорится в сообщении.

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Проверяются факты возможного злоупотребления служебным положением должностных лиц департамента, ряда физических и юридических лиц при рассмотрении заявлений, выдачи градостроительных условий и ограничений на проведение работ по строительству или реконструкции объектов недвижимости на территории Киева и других документов.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, утром 13 мая правоохранители пришли с обысками к главному архитектору Киева.

Напомним, столичная прокуратура продолжает серию обысков в помещениях КГГА и частных предприятий. В частности, обыски уже прошли в коммунальных предприятиях Спецжилфонд, Киевзеленстрой, Киевавтодор, Киевгорсвет. Работников учреждений подозревают в коррупции касательно выделении земли, завладении средствами городского бюджета и уклонении от уплаты налогов. Общая сумма ущерба - около 40 млн грн. Виталий Кличко, комментируя действия правоохранительных органов и прокуратуры, заявил о давлении на столичную власть и на него лично. "Правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в "махровые" времена Януковича. Врываются на коммунальные предприятия, домой к руководителям. Это какие-то налеты", - сказал мэр на заседании Киевсовета.