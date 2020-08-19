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среда, 19 августа 2020 10:23

Профсоюз "Энергоатома" 19 августа планирует акцию протеста в Киеве

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Профсоюз &quot;Энергоатома&quot; 19 августа планирует акцию протеста в Киеве
Профсоюз ГП НАЭК "Энергоатом" планирует предупредительную акцию протеста возле Минэнергетики и Кабмина

Первичная профсоюзная организация (ППО) ГП НАЭК "Энергоатом" планирует предупредительную акцию протеста возле Министерства энергетики и Кабинета министров с целью пересмотра государственной политики по отношению к генерирующей компании.

"Начать подготовку к проведению в Киеве 19 августа предупредительной акции протеста работников Компании с пикетированием Министерства энергетики и Кабинета министров с требованием пересмотреть дискриминационную политику по отношению к ГП "Энергоатом" и разработать действенные меры по выходу из критического финансового состояния", – говорится в постановлении профсоюзного комитета ППО ГП НАЭК "Энергоатом" от 17 августа, текстом которого располагает Энергореформа.

Согласно постановлению, требования профсоюза "Энергоатома" состоят, в частности, в пересмотре размера и сроков уплаты дивидендов, возвращении компании как полноценного игрока на рынок электроэнергии, использовании в полном объеме мощностей АЭС, а также осуществлении мер, направленных на реализацию закона о погашении долгов "старого" рынка электроэнергии.

Профсоюз также принял решение в двухдневный срок обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой личного вмешательства в решение критической ситуации в компании.

"В случае отсутствия положительных изменений начать бессрочную акцию протеста в городах-спутниках АЭС путем проведения митингов и размещения палаточных городков", – говорится в постановлении ППО.

Как сообщала Энергореформа, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" в январе-июне 2020 года получило чистый убыток в размере 2,65 млрд грн против 1,113 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Согласно распоряжению правительства №349-р от 6 мая, часть чистой прибыли "Энергоатома", отчисляемой в госбюджет по результатам финансово-хозяйственной деятельности, определяется в размере 30% при условии направления 50% этой прибыли на выполнение инвестиционной программы.

Верховная Рада в середине июня приняла в целом законопроект №2386 (закон № 719-ІХ) о мерах погашения возникшей до 1 июля 2019 года задолженности на оптовом рынке электрической энергии, предусматривающий среди прочего докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

По данным "Энергоатома", долг "Энергорынка" перед генкомпанией к концу 2019 года оставался на уровне около 11,7 млрд грн, или 42% от общей суммы задолженности.

Согласно постановлению №694 от 5 августа 2020 года о внесении изменений в положение о возложении специальных обязательств на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка, НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" должны обеспечивать средневзвешенную цену продажи электроэнергии на всех коммерческих сегментах на уровне не ниже цены покрытия себестоимости, высчитанной по специальной формуле. По мнению Энергоатома, это не позволит ему конкурировать на рынке с другими игроками.

Энергореформа
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19
августа

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