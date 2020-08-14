Проезд в столичных маршрутках может подорожать - причины

Частные перевозчики столицы, транспорт которых работает в режиме маршрутных такси, обратились к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой скорректировать функционирование пассажирских перевозок в городе.

Зарегистрированное обращение к мэру опубликовали на странице в Facebook "Ассоциации перевозчиков г. Киева и Киевской области".

"Сегодня зарегистрировали очередное обращение в КГГА по поводу функционирования рынка перевозок пассажиров на автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси г. Киева", - говорится в сообщении.





Фото: ОС "Ассоциация перевозчиков г. Киева и Киевской области"

В документе транспортники отмечают, что из-за карантина пассажиропоток сократился в 2 раза, а расходы на обслуживание подвижного состава - выросли. Следовательно, выручка от перевозок уменьшилась в 2-4 раза. Учитывая это, многие предприятия оказались на грани банкротства.

Среди изложенных просьб в обращении:

- содействие в получении кредитных средств от международных организаций;

- установление экономически обоснованного регулярного тарифа;

- компенсация перевозок льготников.

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В обращении также рассказали, как столичная власть помогает коммунальным перевозчикам решить возникшие проблемы. В 2015-2020 годах город приобрел для КП "Киевпастранс" новые автобусы, троллейбусы и трамваи. Частным же перевозчикам пришлось в это время покупать подвижной состав за кредитные средства. 420 маршрутных такси было приобретено на сумму свыше 700 млн грн за последние 5 лет.

Если изложенные просьбы будут реализованы, маршрутчики обещают значительно улучшить качество перевозки пассажиров в маршрутных такси и направить все полученные средства на приобретение нового транспорта.



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Сотрудники коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпасстранс" обратились в Киевский городской совет с призывом поддержать проект решения об обеспечении компенсации потерь перевозчиков во время пандемии коронавирусной болезни Covid-19.

