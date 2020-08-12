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среда, 12 августа 2020 19:15

#ШахрайГудбай - в столичном метро появился "антимошеннический" поезд

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Киевский метрополитен запустил арт-поезд с правилам безопасного безналичного расчета. Таким образом столичная подземка присоединилась к Всеукраинской информационной кампании по противодействию платежного мошенничества.

Арт-поезд #ШахрайГудбай будет курсировать на протяжении августа синей веткой метро, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Автор: Киевметрополитен
  Специалисты советуют не оставлять платежные карточки или мобильные телефоны в задних карманах
Специалисты советуют не оставлять платежные карточки или мобильные телефоны в задних карманах

"Поезд #ШахрайГудбай напоминает никому не сообщать пин-код своей карты, не поддаваться на эмоции и не отправлять средства незнакомцам и тому подобное. Важные советы, размещенные на информационных материалах, будут курсировать в метро до конца августа", - говорится в сообщении.

Самым популярным методом мошенничества с платежными картами в Украине является социальная инженерия - когда пользователи сами переводят деньги аферистам или раскрывают им данные своих карт.

Автор: Киевметрополитен
 

По информации НБУ, в прошлом году произошло почти 72 тыс. случаев незаконных действий с платежными карточками. 58% из них - в интернете. Появились и новые сценарии, когда пользователям под видом представителей госорганов обещают денежную помощь из-за карантина и таким образом выманивают данные платежных карт.

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Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение почти 7 миллионов гривен бюджетных средств, предназначенных для соцвыплат участникам боевых действий.

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