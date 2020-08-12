ШахрайГудбай - в столичном метро появился "антимошеннический" поезд

Киевский метрополитен запустил арт-поезд с правилам безопасного безналичного расчета. Таким образом столичная подземка присоединилась к Всеукраинской информационной кампании по противодействию платежного мошенничества.

Арт-поезд #ШахрайГудбай будет курсировать на протяжении августа синей веткой метро, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Автор: Киевметрополитен Специалисты советуют не оставлять платежные карточки или мобильные телефоны в задних карманах

"Поезд #ШахрайГудбай напоминает никому не сообщать пин-код своей карты, не поддаваться на эмоции и не отправлять средства незнакомцам и тому подобное. Важные советы, размещенные на информационных материалах, будут курсировать в метро до конца августа", - говорится в сообщении.



Самым популярным методом мошенничества с платежными картами в Украине является социальная инженерия - когда пользователи сами переводят деньги аферистам или раскрывают им данные своих карт.

Автор: Киевметрополитен

По информации НБУ, в прошлом году произошло почти 72 тыс. случаев незаконных действий с платежными карточками. 58% из них - в интернете. Появились и новые сценарии, когда пользователям под видом представителей госорганов обещают денежную помощь из-за карантина и таким образом выманивают данные платежных карт.



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