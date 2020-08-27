Продажа гостиницы "Днепр" доказывает, что в Украине действуют честные и прозрачные торги - Шмыгаль

Отель "Днепр" продали 15 июля за 1,111 млрд грн. Фото: facebook.com/DniproHotel

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что недавний аукцион по продаже столичной гостиницы "Днепр" является подтверждением того, что Украина верна принципам честных и прозрачных торгов.

Как сообщается на Правительственном портале, об этом он заявил на встрече с заместителем государственного секретаря США Стивеном Бигеном.

Глава украинского правительства отметил, что участие американских инвесторов в приватизации украинских государственных предприятий может помочь укреплению двусторонних отношений стран.

"Приватизация неэффективных предприятий даст им новый толчок для развития, создаст рабочие места и положительно скажется на экономике. Продажа гостиницы "Днепр" стала для инвесторов сигналом, что Украина верна принципам честных и прозрачных торгов. Поэтому приглашаем американских инвесторов также присоединиться к аукционам", — добавил премьер.

В то же время Биген сказал, что США поддерживают правительство в проведении реформ, которые укрепляют демократические институты и улучшают бизнес-климат.

Ранее сообщалось, что в Окружной административный суд Киева подали иск о признании противоправным и таким, что требует отмены, приказа Фонда госимущества от 29 июля 2020 года. Речь идет о документе, которым утвердили протокол результатов электронного аукциона по продаже 100% госпакета гостиницы "Днепр".