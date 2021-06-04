Продавцов не пускают: "новая охрана" парализовала работу рынка Столичный

Утром 4 июня вооруженные мужчины в масках никого не пускают на рынок Столичный под Киевом.
Неизвестные представляются "новой охраной", пишет Obozrevatel.
По словам юриста Виталия Каплиенко, попасть на рынок не могут даже продавцы.
По данным очевидцев, около 21:00 3 июня территорию рынка покинули четыре микроавтобуса с полицейскими и "скорая". Через некоторое время так называемые титушки начали штурмовать объект. Некоторые остались в павильоне на ночь и устроили погром. На кадрах видно, что сломанные двери.
На территории дежурит полицейский спецназ и бойцы Нацгвардии.
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Конфликт на рынке разгорелся около 4:00 3 июня на почве выяснения прав собственности. Нападавшие влезли в здание рынка по лестнице и начали громить ее топорами, кувалдами и ломами. Применили дымовые пакеты и петарды. Задержали по меньшей мере четырех фигурантов. Всего в "захвате" участвовали около 80 человек в балаклавах, бронежилетах и кевларовых касках. Во время урегулирования конфликта пострадали три правоохранителя.
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