Продавцов не пускают: "новая охрана" парализовала работу рынка Столичный

Утром 4 июня вооруженные мужчины в масках никого не пускают на рынок Столичный под Киевом.

Неизвестные представляются "новой охраной", пишет Obozrevatel.

Фото: Оbozrevatel

По словам юриста Виталия Каплиенко, попасть на рынок не могут даже продавцы.

По данным очевидцев, около 21:00 3 июня территорию рынка покинули четыре микроавтобуса с полицейскими и "скорая". Через некоторое время так называемые титушки начали штурмовать объект. Некоторые остались в павильоне на ночь и устроили погром. На кадрах видно, что сломанные двери.

На территории дежурит полицейский спецназ и бойцы Нацгвардии.

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Конфликт на рынке разгорелся около 4:00 3 июня на почве выяснения прав собственности. Нападавшие влезли в здание рынка по лестнице и начали громить ее топорами, кувалдами и ломами. Применили дымовые пакеты и петарды. Задержали по меньшей мере четырех фигурантов. Всего в "захвате" участвовали около 80 человек в балаклавах, бронежилетах и кевларовых касках. Во время урегулирования конфликта пострадали три правоохранителя.