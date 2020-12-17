Преступники в масках напали на женщину и украли сумки с 1 млн грн

В Киеве грабители в масках напали на девушку и отобрали миллион. Фото: pixabay.com

В Киеве на ул. Митрополита Андрея Шептицкого произошло нападения, во время которого 2 мужчин ограбили женщину на 1 млн грн.

Грабители были в масках-балаклавах, в руках держали ломы, пишет Obozrevatel ссылаясь на анонимные источники.

Мужчины подбежали к машине Nissan Juke. Один из них разбил стекло водительской двери и вытащил девушку на улицу. Другой достал из салона 2 сумки с деньгами, часть которых была в валюте.

После сели в автомобиль Skoda и скрылись с места преступления.

По информации источников, пострадавшей 29 лет. Она бухгалтер в диагностическом центре. Ограбление сняли камеры видеонаблюдения.

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Локации столицы, где за последнее время было больше всего ограблений, обозначили на карте.