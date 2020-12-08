Где в Киеве чаще всего грабят - карта мест преступлений

Локации столицы, где за последнее время было больше все ограблений, обозначили на карте.
Об этом в Facebook сообщила Муниципальная варта.
"Просто титаническую работу сделал один из наших подписчиков - обозначил на карте Киева места, где за последнее время зафиксированы случаи краж и грабежей. Внимание! Будьте осторожны в этих местах", - говорится в сообщении.
Посмотреть карту можно по ссылке.
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В Голосеевском районе столицы, на пересечении ул. Жилянской и Антоновича, ограбили 47-летнюю женщину. Инцидент произошел около 18:30. Грабитель ударил женщину по голове и забрал 15 тыс.
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