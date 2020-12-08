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вторник, 08 декабря 2020 14:50

Где в Киеве чаще всего грабят - карта мест преступлений

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Локации столицы, где за последнее время было больше все ограблений, обозначили на карте.

Об этом в Facebook сообщила Муниципальная варта.

Автор: Муниципальная Варта Киева
  На карте обозначили места преступлений в столице. Киевлян призвали быть осторожными
На карте обозначили места преступлений в столице. Киевлян призвали быть осторожными

"Просто титаническую работу сделал один из наших подписчиков - обозначил на карте Киева места, где за последнее время зафиксированы случаи краж и грабежей. Внимание! Будьте осторожны в этих местах", - говорится в сообщении.

Посмотреть карту можно по ссылке.

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В Голосеевском районе столицы, на пересечении ул. Жилянской и Антоновича, ограбили 47-летнюю женщину. Инцидент произошел около 18:30. Грабитель ударил женщину по голове и забрал 15 тыс.

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Дата
08
декабря

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