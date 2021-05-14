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понедельник, 17 мая 2021 02:28

Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
8

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Оформление кухни: модные советы дизайнеров
Фото: uutvdome.ru
Оформление кухни: модные советы дизайнеров
Оформление кухни: модные советы дизайнеров
Оформление кухни: модные советы дизайнеров
Оформление кухни: модные советы дизайнеров

Кухня - одна из самых дорогих комнат в доме. Дело не только в стоимости техники, но и в оформлении интерьера. Там семья проводит много времени и принимает гостей. Чтобы их поразить, хозяева не жалеют средств.

Есть дизайнерские хитрости, которые помогут украсить комнату, но к нему редко обращаются. С ними кухня будет максимально удобной и функциональной.

Шкаф-витрина

На кухне вместо привычных фасадов можно установить шкаф-витрину. Она используется для хранения посуды, кулинарных книг и красивого декора.

Акцентная стена

Если мебель на кухне выполнены в сдержанных тонах, помещению можно добавить контраста. Для этого используйте обои или краску для отделки стен. Также можно выделить обеденную зону или место на фартуком, если в гарнитуре не предусмотрены верхние шкафы.

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Столешница без плинтуса

Специальный плинтус защищает стык между мебелью и фартуком от попадания воды. Однако если правильно установить мебель и сделать герметизацию стыка, этого не произойдет. Для этого фартук нужно выкладывать после монтажа столешницы. Это выглядит стильно и современно.

В этом сезоне модным является медный и золотой цвет в дизайне. С ними надо быть осторожным и надо знать с чем совместить, чтобы интерьер стал аристократическим.

Если комната сделана в персиковом, бежевом цвете, то золотом можно подчеркнуть несколько деталей.

realestate.24tv.ua
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Дата
17
мая

Ученый 30 лет назад презентовал "Всемирную паутину" WWW

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