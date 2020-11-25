В Киеве грабитель ударил женщину по голове и забрал 15 тыс. - СМИ

В Киеве ограбили женщину возле банкомата. Фото: pixabay.com

Вчера, 24 ноября, в Голосеевском районе столицы, на пересечении ул. Жилянской и Антоновича, ограбили 47-летнюю женщину. Инцидент произошел около 18:30.

Когда она снимала деньги в банкомате к ней подошел неизвестный мужчина и ударил по голове, пишет Obozrevatel, ссылаясь на собственный источник.

"Женщина упала, а преступник забрал у нее 15 тысяч гривен и скрылся", - отметил собеседник.

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В поселке Олыка Волынской области злоумышленники похитили из банкомата 2 кассеты с деньгами. Убежать мужчинам не удалось, правоохранители задержали их на месте преступления.