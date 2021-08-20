Правозащитник назвал экс-депутата Киевсовета Негрича виновным в сносе "Усадьбы Барбано"

"Кто такой Николай Негрич — это известный человек в кругах активистов, поскольку был выдвиженцем и депутатом Киеврады от УДАРа Виталия Кличко в 2014 и 2015 годах. Годы депутатства не прошли бесследно для Негрича, ведь сегодня его считают одним из крупнейших застройщиков Киева, по данным СМИ он и его тесть Михаил Голица (экс-начальник Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА (1996-2010 г.г.), экс-директор "Киевгорстроя" (2010-2012 г.г.), а также создатель КП "Житлоинвестбуд-УКБ ") являются совладельцами строительной компании "Геос девелопмент". Собственно информированные источники подтвердили, что за уничтожением исторического здания стоит Негрич и "Геос девелопмент", а также Кличко", — сообщил Аронец.