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пятница, 20 августа 2021 17:08

Правозащитник назвал экс-депутата Киевсовета Негрича виновным в сносе "Усадьбы Барбано"

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Правозащитник назвал экс-депутата Киевсовета Негрича виновным в сносе &quot;Усадьбы Барбано&quot;

Историческое здание "Усадьба Барбана" снесла компания, связанная с экс-депутатом Киеврады Николаем Негричем.

Об этом сообщил правозащитник Александр Аронец на своей странице в Facebook.

"Я выяснил, кто именно стоит за уничтожением исторического здания Барбана в Киеве! Итак, из информированных источников, а также из открытых данных о юридических лицах мне стало известно кто именно стоит за всем. Компания, которая ведет работы на усадьбе — ООО "Информационная группа" Агентство столичных сообщений". Руководителем этой компании является Баженов Евгений Александрович. Баженов Евгений является также директором ООО "Прайм Инвест девелопмент", совладельцем которой является Негрич Николай Михайлович, то есть они бизнес-партнеры", — пишет Аронець.

Правозащитник напомнил, что Николай Негрич был депутатом Киевсовета, после чего стал одним из крупнейших застройщиков Киева.

"Кто такой Николай Негрич — это известный человек в кругах активистов, поскольку был выдвиженцем и депутатом Киеврады от УДАРа Виталия Кличко в 2014 и 2015 годах. Годы депутатства не прошли бесследно для Негрича, ведь сегодня его считают одним из крупнейших застройщиков Киева, по данным СМИ он и его тесть Михаил Голица (экс-начальник Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА (1996-2010 г.г.), экс-директор "Киевгорстроя" (2010-2012 г.г.), а также создатель КП "Житлоинвестбуд-УКБ ") являются совладельцами строительной компании "Геос девелопмент". Собственно информированные источники подтвердили, что за уничтожением исторического здания стоит Негрич и "Геос девелопмент", а также Кличко", — сообщил Аронец.

Правозащитник также отметил, что, по его информации, Николая Негрича видели на акции громады против сноса дома Барбана.

"Только что мне сообщили, что вчера на акции громады против сноса дома Барбана, один из лидеров партии "Народовластие", экс-депутат Киеврады 2014 и 2015 гг (как раз в годы, когда Негрич был депутатом) Кутняк Святослав увидел Николая Негрича рядом с акцией. Как только Негрич увидел Святослава, он сразу же ушел, что еще раз свидетельствует о том, что за уничтожением дома стоит именно Негрич!!!", — сообщил Аронец.

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