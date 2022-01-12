Позже, чем обычно. Когда будут разбирать главную елку страны

17 января начнут разбирать главную елку страны на Софийской пл. в Киеве.
Об этом сообщила менеджер проекта Folk Ukraine Надежда Тутенко в комментарии Укринформу.
"Демонтаж елки начнется 17 января. Новогодняя локация будет работать до 16 января", - сказала Тутенко.
Елку зажгли накануне Дня святого Николая, 18 декабря.
В этом году тема праздничной локации была посвящена Рождественской чудо-ночи. Вокруг елки установили фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.
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В прошлом году елку в Киеве начали разбирать 12 января. В 2020 году - 14 января.
Государственное агентство развития туризма Украины составило топ-10 новогодних елок страны. Гостуризм отдал первое место главной елке Украины в Киеве. В столице на Софийской площади дерево высотой 31 м засияло гирляндой теплого света длиной 10 км в виде большого купола. Праздничное дерево украсили 20 тыс. игрушек красного и золотого цвета.
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