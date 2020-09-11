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пятница, 11 сентября 2020 19:15

Последние кинопоказы под открытым небом: чем удивит программа

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Последние кинопоказы под открытым небом: чем удивит программа
Фото: Держкино

С 10 по 15 сентября в столичном парке Шевченко последние дни будет работать уличный кинотеатр "Киновернисаж под открытым небом". На этой неделе киевляне и гости города увидят документальное кино, мультфильмы, комедии и желаемые премьеры.

Об этом на странице в Facebook сообщило Держкино.

Программа показов следующая:

11 сентября
- фильм "Заповедник Аскания", реж. Андрей Литвиненко, 2019;
- фильм "Рутения. Возвращение Кода Нации", реж. Антонина Готфрид, 2020.

12 сентября
- "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила ", реж. Олег Маламуж, 2018.

13 сентября
"Мудаки. Арабески" (киноальманах) 2011.

14 сентября
"Dzidzio Первый раз", реж. Михаил Хома, Тарас Дронь, 2018.

15 сентября
"Схидняк", реж. Энди Ива, Андрей Иванюк, 2019. Именно этой лентой завершится программа показов украинского кино с Богданом Бенюком в главной роли.

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4 полнометражных и 11 короткометражных фильмов покажут на 9-м ежегодном фестивале "Неделя австрийского кино". Пройдет в киевском кинотеатре "Жовтень" 10-15 сентября.

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11
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