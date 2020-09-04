Самые интересные австрийские фильмы последних лет покажут в Киеве

Швейцарский актер Бруно Ганц в фильме "Мой друг Зигмунд Фрейд" сыграл австрийского психолога Зигмунда Фрейда. Ленту покажут на фестивале "Неделя австрийского кино" в Киеве. Фото: arthousetraffic.com

4 полнометражных и 11 короткометражных фильмов покажут на 9-м ежегодном фестивале "Неделя австрийского кино". Пройдет в киевском кинотеатре "Жовтень" 10-15 сентября.

Откроет мероприятие историческая трагикомедия "Мой друг Зигмунд Фрейд" режиссера Николауса Лейтнера. Это экранизация немецкого бестселлера "Продавец табака". Рассказывает о Вене времен нацистской оккупации. Главный герой переживает муки первой любви, а советом ему помогает крупнейший эксперт - Зигмунд Фрейд, по сюжету.

Документальный фильм "За кулисами Венской оперы" Стефана Доманига приглашает в мир одного из главных оперных центров мира. Зрителей ждет полуторачасовая экскурсия под классическую музыку и знакомство с работой, которая обычно остается невидимой. Смены здесь продолжаются с семи утра до одиннадцати вечера - Венская опера закрывается только на два выходных в год и продает 99% билетов на свои спектакли.

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Драма "Земля под ногами" Мари Кройцер рассказывает об отношениях молодой и успешной бизнес-консультантки и ее старшей сестры, которая пыталась покончить жизнь самоубийством.

Для семейного просмотра в программе фестиваля предлагается приключенческая лента "Как я научился быть ребенком" Руперта Хеннинга. Главный герой - младший сын семьи кондитерских магнатов, от природы наделенный большим воображением и чувством юмора. Его отец, тиран и циник, отсылает сына в колледж. Действие происходит в конце 1950-х.

Также гостей ждет традиционная подборка лучших короткометражек международного фестиваля мультимедийных искусств Ars Electronica. Киносмотр ежегодно проходит в австрийском городе Линц и представляет передовые визуальные технологии.

Организаторы "Недели австрийского кино" - Австрийский культурный форум в Киеве и компания "Артхаус Трафик". Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Фестиваль "Неделя австрийского кино" собирает самые яркие и резонансные картины последних лет из Австрии. Проводится с 2012-го.