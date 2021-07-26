Полный локдаун в Киеве: власть назвала условие для его избежания

Чтобы не вводить тотальный локдаун в Киеве во время новой Covid-волны, нужно вакцинировать 1 млн жителей столицы.
Об этом заявил председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
"Если провести вакцинацию миллиона человек в Киеве с учетом тех, кто переболел, то локдаун можно будет не вводить", - сказал Рубан в эфире телеканала "Украина 24".
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Он добавил, что распространение штамма Delta приводит к большему количеству заражений и может стать причиной для введения жесткого карантина в Киеве. Поэтому город возлагает большие надежды на вакцинацию.
О переводе школ на дистанционное обучение говорить еще рано. При условии 100% вакцинации педагогов, медиков и других уязвимых социальных групп к 1 сентябрю, такие ограничения не понадобятся, отметил Рубан.
Об инфицированных киевлян Delta-штаммом стало известно 22 июля. Заболели шесть пациентов от 21 до 73 лет. Диагностировали болезнь в Александровской больнице благодаря специально закупленным реактивам. Там пациенты и находятся.
Будут ли усиливать карантин в Киеве из-за выявленного штамм - читайте по ссылке.
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