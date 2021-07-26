Полный локдаун в Киеве: власть назвала условие для его избежания

В Украине 49 057 человек вакцинировали за сутки 25 июля. Одну дозу получили 39150 человек полностью иммунизированы - 9907 человек. Фото: Немеш Янош, УНИАН

Чтобы не вводить тотальный локдаун в Киеве во время новой Covid-волны, нужно вакцинировать 1 млн жителей столицы.

Об этом заявил председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Если провести вакцинацию миллиона человек в Киеве с учетом тех, кто переболел, то локдаун можно будет не вводить", - сказал Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приехали из России: рассказали о Delta-больных в киевской больнице

Он добавил, что распространение штамма Delta приводит к большему количеству заражений и может стать причиной для введения жесткого карантина в Киеве. Поэтому город возлагает большие надежды на вакцинацию.

О переводе школ на дистанционное обучение говорить еще рано. При условии 100% вакцинации педагогов, медиков и других уязвимых социальных групп к 1 сентябрю, такие ограничения не понадобятся, отметил Рубан.

Об инфицированных киевлян Delta-штаммом стало известно 22 июля. Заболели шесть пациентов от 21 до 73 лет. Диагностировали болезнь в Александровской больнице благодаря специально закупленным реактивам. Там пациенты и находятся. Будут ли усиливать карантин в Киеве из-за выявленного штамм - читайте по ссылке.