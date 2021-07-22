Усиление карантина в Киеве из-за Delta: власть сделала заявление

В Киеве пока не планируют усиливать карантин. Фото: УНИАН

В Киеве не будут усиливать карантин из-за выявления случаев заражения штаммом коронавируса Delta.

Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Сегодня город полностью готовится к третьей волне, которая, по прогнозам, будет на конец августа. Люди вернутся из отпусков, с каникулярных периодов", - сказал Рубан он в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что рост заболеваемости прогнозируют также в сентябре-октябре.

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В Александровской больнице Киева обнаружили шесть случаев заражения штаммом коронавируса Delta. Об этом стало известно 22 июля. Заболели пациенты от 21 до 73 лет. Delta отличается высоким уровнем зараженности, короче инкубационным периодом и агрессивным течением.