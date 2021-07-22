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четверг, 22 июля 2021 19:15

Приехали из России: рассказали о Delta-больных в киевской больнице

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Приехали из России: рассказали о Delta-больных в киевской больнице
Большинство больных киевлян, у которых диагностировали Delta - штамм, приехали из России. Фото: УНИАН

Больные индийским штаммом коронавируса Delta находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Два пациента были в реанимации.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что клиническая картина у этих лиц характеризовалась высокой температурой и дыхательной недостаточностью, но не отличалась от тех больных, которые поступали с коронавирусом до этого.

Оказалось, что часть пациентов с Delta - штаммом приехали в столицу из России.

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"Большая их часть в последнее время находилась в России. Мы не имеем права разглашать личные данные о пациентах. Могу добавить, что специалисты проверяют всех контактных лиц, с которыми общались пациенты. Они тоже будут находиться под наблюдением медиков", - рассказал Поворозник "Сегодня".

Он добавил, что на сегодня Киев подготовил 23 медицинские учреждения и свыше 5,6 тыс. коек для приема Covid-больных.

О инфицированных киевлян Delta - штаммом стало известно 22 июля. Заболели шесть пациентов от 21 до 73 лет. Диагностировали болезнь в Александровской больнице благодаря специально закупленным реактивам. Там пациенты и находятся.

Будут ли усиливать карантин в Киеве из-за выявленного штамм - читайте по ссылке.

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Дата
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