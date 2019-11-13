"Показывал бойфренду рассвет" - на столичном мосту поймали нарушителя

На Парковый мост заехал автомобиль Shkoda. Фото: igotoworld.com

В Киеве на пешеходный Парковый мост неподалеку Почтовой площади, заехал автомобиль Shkoda.

"Решил показать своему бойфренду рассвет", - говорится в сообщении паблик "Киев Оперативный" в Facebook.

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При этом пользователи в комментариях задаются вопросом, почему перед мостом можно установить делиниаторы, чтобы избежать подобных инцидентов.

В столице наглому "герою парковки", что бросил свой автомобиль в неположенном месте, оставили на капоте "грязное послание". На фото можно увидеть, что неизвестные мстители написали на машине грязью слово "Лох".