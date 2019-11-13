"Показывал бойфренду рассвет" - на столичном мосту поймали нарушителя

В Киеве на пешеходный Парковый мост неподалеку Почтовой площади, заехал автомобиль Shkoda.
"Решил показать своему бойфренду рассвет", - говорится в сообщении паблик "Киев Оперативный" в Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как изменился Пешеходный мост после ремонта
При этом пользователи в комментариях задаются вопросом, почему перед мостом можно установить делиниаторы, чтобы избежать подобных инцидентов.
В столице наглому "герою парковки", что бросил свой автомобиль в неположенном месте, оставили на капоте "грязное послание". На фото можно увидеть, что неизвестные мстители написали на машине грязью слово "Лох".
Комментарии