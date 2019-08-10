Неизвестные оставили послание водителю, который неправильно запаркувався

"Мстители" наказали водителя, который неправильно запаркувався.

В столице наглому "герою парковки", что бросил свой автомобиль в неположенном месте, оставили на капоте "грязное послание".

"Нравится парковаться, как попало? Дови *** увався, петух?", - говорится в сообщении сообщества "Ху * ный Киев" в Telegram-канале.

На фото можно увидеть, что неизвестные мстители оставили машине грязью слово "Лох".

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Фото сделали возле ТРЦ Ocean Plaza.

Международная группа экологов по результатам исследований за последние два года обнаружила в Черном море загрязняющие вещества. В частности пестициды, солнцезащитный крем, обезболивающие и другие медикаменты.