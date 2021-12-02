 
Ексклюзивы
1/5
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 396
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 1098
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
Просмотров: 216
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Просмотров: 2367
Рада повысила налоги: что подорожает
Рада повысила налоги: что подорожает
Просмотров: 4356
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 1116
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 513
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
1 Просмотров: 990
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Просмотров: 360
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1386
Фото
Все фото
9
3
5
14
10
Показали снос завода &quot;Арсенал&quot; в столице
Показали снос завода "Арсенал" в столице
После акций под Офисом президента устанавливают ярмарку
После акций под Офисом президента устанавливают ярмарку
&quot;У нас достаточно людей, чтобы зайти&quot;: митингующие оцепили Офис президента
"У нас достаточно людей, чтобы зайти": митингующие оцепили Офис президента
Тысячи людей вышли на Майдан
Тысячи людей вышли на Майдан
Правительственный квартал перекрыли автозаками - Зеленский приехал в Раду
Правительственный квартал перекрыли автозаками - Зеленский приехал в Раду
Видео
Все видео
Тимошенковский депутат-антиваксер устроил скандал в аэропорту
Тимошенковский депутат-антиваксер устроил скандал в аэропорту
Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака
Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
На границе Украины завернули московского блогера
На границе Украины завернули московского блогера
Мужчину расстреляли на выходе из суда
Мужчину расстреляли на выходе из суда
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Просмотров: 2484
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2205
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2619
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 891
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3951
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2021
Просмотров: 99
Баба з Шарлеруа
Фейсбук нагадує, що три роки тому я був у Бельгії. Місцевий Том провів нас з аеропорту "Завентем" якимись тільки йому знайомими коридорами, й ми ...
четверг, 02 декабря 2021 18:38

Показали снос завода "Арсенал" в столице
9

  Комментировать

В Киеве 2 декабря начали снос четвертого корпуса завода "Арсенал".

Работы по демонтажу обещают завершить через четыре месяца. Фото и видео с места событий уже появились в сети.

Сооружение было расположено на углу ул. Московской и Кловского спуска. Снос начали без дополнительных мер безопасности. По дороге возле руин ходят люди и ездит транспорт, а под забором проведения реставрационных работ находится остановка общественного транспорта.

Фото: facebook.com/oleksandr.dovg

Сносу подлежит не весь корпус. Часть его оставят, а после реконструкции превратят в фуд-холл совладельца сети ресторанов Tarantino Family Дмитрия Федотенкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конструкции рухнули за секунды: показали видео подрыва завода "Днепрометиз"

В Харькове 2 ноября взорвали легендарный Будянский фаянсовый завод 1887 года основания. Завод в свое время производил посуду для императорских столов. Окончательно завод закрыли в 2006 году, а на его базе действовал музей. Коллекцию фаянсовых и фарфоровых изделий из более чем 7 тыс. экспонатов вывезли в Харьковский исторический музей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали снос завода "Арсенал" в столице». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Бритни Спирс – 40. Сенсационные факты и самые известные песни принцессы поп-музыки

Усик может сразиться за чемпионский титул в третьей весовой категории

Ввели смертную казнь за разрушение станков

Самое читаемое
Ахметов собрал &quot;своих&quot; для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
 3 Просмотров: 15580
&quot;Виталине оторвало по плечо правую руку&quot; - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
"Виталине оторвало по плечо правую руку" - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
 Просмотров: 14869
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные &quot;находки&quot;
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные "находки"
 1 Просмотров: 10629
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
 1 Просмотров: 9486
&quot;Триколор, позор и безвкусица&quot; - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм &quot;Мисс Украины-2021&quot;
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
3
 1 Просмотров: 7974
Новости Киева
Президент должен ветировать закон 5600 - "УДАР Виталия Кличко"
Президент должен ветировать закон 5600 - "УДАР Виталия Кличко" Просмотров: 189
В киевском метро девушка попала под поезд: движение по "синей" ветке ограничили (обновлено 18:40)
В киевском метро девушка попала под поезд: движение по "синей" ветке ограничили (обновлено 18:40) Просмотров: 450
Врачам Киева выплатят по 10 000 грн дополнительной премии - Виталий Кличко
Врачам Киева выплатят по 10 000 грн дополнительной премии - Виталий Кличко Просмотров: 108
В честь покойного экс-мера Киева Омельченко хотят назвать улицу
В честь покойного экс-мера Киева Омельченко хотят назвать улицу Просмотров: 171
После акций под Офисом президента устанавливают ярмарку
После акций под Офисом президента устанавливают ярмарку
3
 1 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
4
"Европейская Солидарность" лидирует в партийных рейтингах – опрос КМИС
3
Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
2
Заместитель Кулебы подал в отставку
1
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
1
Россия готовила переворот в Украине - Шмигаль
Голосов: 7070
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть