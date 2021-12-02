Показали снос завода "Арсенал" в столице

В Киеве 2 декабря начали снос четвертого корпуса завода "Арсенал".

Работы по демонтажу обещают завершить через четыре месяца. Фото и видео с места событий уже появились в сети.

Сооружение было расположено на углу ул. Московской и Кловского спуска. Снос начали без дополнительных мер безопасности. По дороге возле руин ходят люди и ездит транспорт, а под забором проведения реставрационных работ находится остановка общественного транспорта.

Фото: facebook.com/oleksandr.dovg

Сносу подлежит не весь корпус. Часть его оставят, а после реконструкции превратят в фуд-холл совладельца сети ресторанов Tarantino Family Дмитрия Федотенкова.

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В Харькове 2 ноября взорвали легендарный Будянский фаянсовый завод 1887 года основания. Завод в свое время производил посуду для императорских столов. Окончательно завод закрыли в 2006 году, а на его базе действовал музей. Коллекцию фаянсовых и фарфоровых изделий из более чем 7 тыс. экспонатов вывезли в Харьковский исторический музей.