Конструкции рухнули за секунды: показали видео подрыва завода "Днепрометиз"

В ночь на 15 ноября в Днипре взорвали здание бывшего метизного завода.

Сооружение стояло недалеко от высоковольтных линий. Ликвидировать его иным образом было невозможно. Взрыв прозвучал около 03:23, сообщает Информатор.

Здание находится рядом с Набережной Заводской. Для безопасного проведения этого мероприятия участок дороги был перекрыт с двух сторон.

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Сотрудники полиции отвели на безопасное расстояние жителей, собравшихся посмотреть на взрыв.

На территории "Днепрометиза" планируют построить торгово-развлекательный центр. Общая территория земельного участка составляет около 12 га. Подробности проекта не разглашаются.

В Харькове 2 ноября взорвали легендарный Будянский фаянсовый завод 1887 основания.

Завод в свое время производил посуду для императорских столов. Окончательно завод закрыли в 2006 году, а на его базе действовал музей.

Коллекцию фаянсовых и фарфоровых изделий из более чем 7 тыс. экспонатов вывезли в Харьковский исторический музей.