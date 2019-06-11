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вторник, 11 июня 2019 19:15

Показали сказочный рассвет на стеклянном мосту в столице
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В Киеве летом замечательные рассветы. Многие его жители уже наблюдали за этим зрелищем. Но мало кто успел увидеть их на новом пешеходно-велосипедном мосту.

"Перед рассветом столица застывает на какое-то мгновенье, а потом вместе с огненными лучами просыпается и начинает двигаться с неумолимой скоростью. Кажется, что иногда жители города за ним просто не успевают", - пишет Информатор и публикует фото.

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Фото: Дмитрий Щерблюк / Информатор

Украинский фотограф Михаил Погарцев опубликовал вечерние фото нового частично стеклянного пешеходно-велосипедного моста в Киеве. На них мост красуется при закате Солнца.

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11
июня

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  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
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