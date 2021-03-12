Показали, как киевляне штурмовали секонд-хенд в день завоза

 
Ексклюзивы
1/5
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 864
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 495
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2556
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1287
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 16011
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 270
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 342
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2385
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 1080
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1791
Фото
Все фото
6
6
4
17
3
Братья пытали иностранцев и снимали на телефон
Братья пытали иностранцев и снимали на телефон
Показали последствия резонансного ДТП с военным самолетом под Киевом
Показали последствия резонансного ДТП с военным самолетом под Киевом
Плевать на всех. Паркуюсь, где хочу: &quot;слуга&quot; Арахамия поставил джип на переходе в центре столицы
Плевать на всех. Паркуюсь, где хочу: "слуга" Арахамия поставил джип на переходе в центре столицы
Киев &quot;под одеялом&quot; мартовского снега - фото
Киев "под одеялом" мартовского снега - фото
Назвали самые амурные станции столичного метро - карта
Назвали самые амурные станции столичного метро - карта
Видео
Все видео
Показали, как киевляне штурмовали секонд-хенд в день завоза
Показали, как киевляне штурмовали секонд-хенд в день завоза
В столице переполненная маршрутка объехала пробку по тротуару
В столице переполненная маршрутка объехала пробку по тротуару
"Кавалер" из интернета прихватил на свидание оружие - вызвали полицию
"Кавалер" из интернета прихватил на свидание оружие - вызвали полицию
Mercedes "героя парковки" сделали пешеходным
Mercedes "героя парковки" сделали пешеходным
Рецидивист поиздевался над пенсионеркой - момент попал на видео
Рецидивист поиздевался над пенсионеркой - момент попал на видео
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 612
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2385
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 342
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 387
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 марта 2021
Просмотров: 432
Клопоти навколо собачого лайна
Її рука була жовта й прозора. Дотики напружували, проте я навчився не здригатися. Баба Настя всю зиму гладила мені чуба і примовляла: – От ...
суббота, 13 марта 2021 19:15

Показали, как киевляне штурмовали секонд-хенд в день завоза

  Комментировать
Показали, как киевляне штурмовали секонд-хенд в день завоза
Покупатели штурмуют секонд-хенд в день завоза товара. Фото: скриншот с видео

В Киеве возле станции метро Харьковская очевидцы сняли очередь из покупателей, которые пытаются 1-и попасть в секонд-хенда в день завоза товара.

Курьезное видео разошлось сетями.

На кадрах видно, как люди спешат зайти в магазин, толкая друг друга. Кроме того, карантинных ограничений покупатели не соблюдались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На столичных улицах заметили гуманные ситилайты

Аналогичный инцидент произошел и в Полтаве. Покупатели секонд-хенда, в желании 1-и попасть в магазин, едва не смели охранника.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали, как киевляне штурмовали секонд-хенд в день завоза». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
марта

Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада

Первый украинский космонавт попал в космос

Самый глубокий в мире тоннель ввели в эксплуатацию

Открыли новую планету Солнечной системы

Самый массовый расстрел в истории страны

Республику включили в Третий Рейх

Папой впервые стал человек из Нового Света

Власть скрыла трагедию в Киеве

Самое читаемое
Убийство Марии Борисовой: кого подозревают местные
Убийство Марии Борисовой: кого подозревают местные Просмотров: 13006
Убийство 7-летней Марии Борисовой: последние новости по делу
Убийство 7-летней Марии Борисовой: последние новости по делу
6
 Просмотров: 9558
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
5
 Просмотров: 7740
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
5
 1 Просмотров: 7722
Власть скрыла трагедию в Киеве
Власть скрыла трагедию в Киеве
15
 1 Просмотров: 6678
Новости Киева
Пьяная за рулем пыталась скрыться с места крупного ДТП
Пьяная за рулем пыталась скрыться с места крупного ДТП 1 Просмотров: 639
В столице переполненная маршрутка объехала пробку по тротуару
В столице переполненная маршрутка объехала пробку по тротуару
 Просмотров: 729
Братья пытали иностранцев и снимали на телефон
Братья пытали иностранцев и снимали на телефон
6
 Просмотров: 1584
Показали последствия резонансного ДТП с военным самолетом под Киевом
Показали последствия резонансного ДТП с военным самолетом под Киевом
6
 Просмотров: 3960
В масштабном ДТП сошлись 10 машин
В масштабном ДТП сошлись 10 машин Просмотров: 576
Больше всего комментируют
7
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
3
В РФ не хватит мощностей, чтобы захватить Украину - министр
2
Данилов прояснил ситуацию вокруг "Мотор Сичи"
2
В Крыму задержали участников возложение цветов к памятнику Шевченко
2
Никаких "Катюш". Спортивный арбитражный суд запретил исполнять российскую песню
Голосов: 6660
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть