Показали, как киевляне штурмовали секонд-хенд в день завоза

Покупатели штурмуют секонд-хенд в день завоза товара. Фото: скриншот с видео

В Киеве возле станции метро Харьковская очевидцы сняли очередь из покупателей, которые пытаются 1-и попасть в секонд-хенда в день завоза товара.

Курьезное видео разошлось сетями.

На кадрах видно, как люди спешат зайти в магазин, толкая друг друга. Кроме того, карантинных ограничений покупатели не соблюдались.

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Аналогичный инцидент произошел и в Полтаве. Покупатели секонд-хенда, в желании 1-и попасть в магазин, едва не смели охранника.