Показали, как борются со снегопадом столичные коммунальщики

Столичные дороги и тротуары начали заблаговременно обрабатывать противогололедными средствами.

Снегопад синоптики прогнозируют 14 и 15 января, сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".

Фото: КГГА

"На дорогах работают 156 единиц спецтехники и 64 бригады с ручной уборки - более 400 человек. В случае ухудшения погодных условий готовы к борьбе с последствиями осадков 544 единицы техники", - говорится в сообщении.

Первоначально обрабатывают подъемы, спуски, покрытие из брусчатки, мосты и путепроводы, используя жидкие хлориды, соль и песчано-соляную смесь.

Водителей и пешеходов призвали быть осторожными.

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С сегодняшнего дня, 14 января, во всех районах столицы начинают работать более 30 пунктов обогрева. В столице сегодня прогнозируют днем до -4°С, а в ночь на пятницу до -11°С.