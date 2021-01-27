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среда, 27 января 2021 16:41

Под Киевом сожгли машину экс-мера

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Под Киевом сожгли машину экс-мера
В Коцюбинском сожгли авто бывшего мэра. Фото: Полиция Киевской области

В поселке Коцюбинское под Киевом сожгли автомобиль. Инцидент произошел в ночь на 27 января около 2:00.

Пожар ликвидировали спасатели, никто не пострадал, сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"Улица, где произошло возгорание авто, как и весь поселок, не оборудованные камерами видеонаблюдения, поскольку Коцюбинское не присоединилось к программе "Безопасная Киевщина", - говорится в сообщении.

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Вскоре выяснилось, что авто принадлежало экс-главе поселка Коцюбинское Ольге Матюшиной.

"Позиция полиции - нормальным людям машины не сожгут. Позорно злорадствуют поджогу, потому что хорошая машина была. Говорят, что расследовать ничего не будут, потому что когда Матюшина была мэром, квартир им не давала", - написала она в Facebook.

Одесские правоохранители задержали пожарного из Днепропетровской области, который подозревается в поджоге 3 элитных иномарок в Одессе. Он "работал" за деньги вместе с двумя сообщниками.

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