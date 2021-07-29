Платная парковка в столичных дворах: будут ли брать с киевлян деньги

Чиновник опроверг информацию по обустройству платных стоянок во дворах Киева. Фото: УНИАН

В Киеве никаких платных парковок во дворах не обустраивают.

Если в будущем в столице организуют платные парковки во дворах, то исключительно на коммунальной земле, заявил заместитель директора Киевтранспарксервиса Евгений Псел.

"Киевтранспарксервис подотчетен и подконтролен Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА. Никакой информации по обустройству парковок во дворах мы не получали. Никаких платных парковок на придомовых территориях предприятие не обустраивает", - сказал Псел в эфире "Громадського радіо".

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В СМИ появилась информация о планах местных властей сделать парковку машины во дворах платной. Но тариф на парковку, который начал действовать с 1 июля, касается только парковки на уже отведенных стоянках: в центре это стоит 35 грн, около центра и возле рынков, метро и других общественных мест - 25 грн/ч. Час парковки в спальных районах стоит 5 грн.