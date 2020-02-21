Открыли выставку с артефактами Майдана

В Колонном зале КГГА проходит выставка, приуроченная памяти героев Небесной сотни.

Там сейчас можно ознакомиться с артефактами времен протеста – касками участников самообороны, щитами, битами и камнями из брусчатки, которую использовали для защиты баррикад, сообщает Сегодня.

По словам организаторов, артефакты собирали после событий на Майдане.

В экспозиции – фотографии, которые были сделаны во время исторических событий. В частности – цикл "Майдан. История будущего" Юрия Билака.

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Напомним, 20 февраля трагические дни Революции Достоинства вспоминают по всей Украине. Во время противостояния между силовиками и протестующими с 18 по 21 февраля 2014 года погибли около ста человек. Это официальные данные Министерства здравоохранения.