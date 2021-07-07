Отказался дать 500 грн: полицейские жестоко поиздевались над иностранцем

Полицейские требовали у иностранца 500 грн. Фото: pixabay.com

В Киеве двое правоохранителей вывезли в безлюдное место иностранца, избили его дубинками и ограбили.

Инцидент произошел 1 июля, сообщила Киевская городская прокуратура.

"Почти в полночь двое сотрудников полиции охраны под надуманным предлогом остановили гражданина Армении и начали проводить незаконный личный обыск, требуя от него 500 гривен", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейский отобрал сумку с деньгами и раздал их коллегам

Полицейские не получили желаемого. Заставили иностранца сесть в служебный автомобиль и вывезли его в пустынное место в районе Лесного массива.

"Прибыв на место, начали наносить по туловищу потерпевшего удары руками и резиновыми дубинками, после чего отобрали у него 500 гривен и беспроводные наушники", - добавили в сообщении.

Правоохранителям сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

На Кировоградщине разыскали 26-летнего харьковчанина, которого похитили, вывезли в другую область и силой удерживали в подвале. Полицейские освободили заложника и задержали двух мужчин, которые наблюдали за потерпевшим.