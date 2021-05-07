Полицейский отобрал сумку с деньгами и раздал их коллегам

Полицейский отобрал сумку с деньгами у мужчины, который упал. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве на ул. Смелянской полицейский забрал у мужчины сумку с деньгами. Он с двумя сотрудниками ночью патрулировал улицы.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Увидев мужчину, который не справился с управлением и упал с самоката, они подошли к нему.

"У мужчины при падении выпала сумка с личными вещами, документами и крупной суммой денег, в частности 116 тыс. грн, $2,6 тыс., более €1 тыс. Когда двое других правоохранителей вышли из автомобиля, чтобы помочь пострадавшему и вызвать "скорую", подозреваемый открыто завладел сумкой потерпевшего", - говорится в сообщении.

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Старший наряда признался, что забрал сумку, а потом поделился частью похищенных денег с коллегами. Во время обысков у него забрали сумку потерпевшего, деньги и другие личные вещи, сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности.

Всех сотрудников патруля задержали. Их планируют уволить. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также осуществляется проверка на причастность к совершению указанного преступления других сотрудников полиции.

В Киеве на ул. Евгения Харченко нападающие ударили мужчину и отобрали сумку, где было почти 5 млн грн. Эти деньги были на покупку квартиры. Злоумышленники об этом узнали и заранее подготовились к преступлению. Они ждали мужчину, а после совершенного скрылись на авто.