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среда, 05 мая 2021 15:06

У мужчины вырвали сумку с 5 млн грн, которые были на покупку квартиру
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В Киеве на ул. Евгения Харченко нападающие ударили мужчину и отобрали сумку, где было почти 5 млн грн. Также подозреваемые пытались поджечь свой автомобиль, чтобы скрыть следы преступления.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: Нацполиция

Отмечается, что пострадавший планировал потратить деньги на приобретение квартиры, но злоумышленники об этом узнали и заранее подготовились к преступлению. Они ждали мужчину, а после совершенного скрылись на авто.

"Мы провели оперативно-розыскные мероприятия и выяснили маршрут движения транспортного средства правонарушителей. Впоследствии установили местонахождение фигурантов и при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали их в Одессе", - рассказал начальник криминальной полиции Дарницкого управления Игорь Падюк.

Нападающими оказались жители Киева и Одесской области, 1966-го и 1977 года рождения. Один из них ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное им грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В Киеве неизвестные ограбили помощника народного депутата Якова Безбаха. Трое неустановленных лиц подошли к автомобилю, в котором находился помощник нардепа, разбили стекло двери и вытащили из салона сумку с деньгами. Там было около 150 тыс. грн.

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