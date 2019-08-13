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вторник, 13 августа 2019 10:46

От 2 до 16 тыс. грн. Сколько в новом сезоне заплатят студенты за жилье

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В Киеве студентам арендовать квартиру возле университета стоит 7,5-9 тыс. грн.

"Однушка" в районе КНУ имени Тараса Шевченко обойдется от 8,3 тыс. грн. Снять комнату стоит 3,7 тыс. грн. В Соломенском районе вблизи КПИ, НАУ, КНЭУ аренда стоит дешевле. 1-комнатную квартиру можно снять за 8 тыс. грн, пишет Сегодня.

Дороже всего стоит арендовать жилье у главного корпуса КНУ. Большинство вариантов предлагают от 14 до 16 тыс. грн.

Автор: Сегодня
  Дороже всего стоит арендовать жилье возле главного корпуса КНУ. Большинство вариантов предлагают от 14 до 16 тыс. грн.
Дороже всего стоит арендовать жилье возле главного корпуса КНУ. Большинство вариантов предлагают от 14 до 16 тыс. грн.

В престижном районе Киева находится Киевский университет имени Бориса Гринченко. Арендовать 1-мнатную квартиру там стоит около 12-13 тыс. грн. Комнату - 4 тыс. грн.

Вблизи КПИ самый бюджетный вариант - подселение в комнату. Это стоит 1,3 - 1,5 тыс. грн. Снять комнату обойдется от 2,2 тыс. грн. С хорошим ремонтом - все 7 тыс. грн.

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В Деснянском районе расположен КНТЭУ. Там арендовать "однушку" можно за 6-7 тыс. грн. Однако квартира будет без ремонта. Иначе придется заплатить от 12 тыс. грн.

Во Львове арендовать квартиру студентам стоит от 7 тыс. грн. Комнату можно найти за 3,5-5 тыс. грн.

Автор: Сегодня
  Дешевле всего найти жилье студентам в Днепре.
Дешевле всего найти жилье студентам в Днепре.

В Харькове арендовать комнату стоит 2,5-3,2 тыс. грн. 1-комнатную квартиру - 5-5,5 тыс. грн. Есть варианты от 7 тыс. грн.

Дешевле найти жилье студентам в Днипре. Снять комнату в среднем можно за 2 тыс. грн. Квартиру - 6,5-7 тыс. грн. Есть возможность найти "однушку" за 3 тыс. грн.

Украинцы преимущественно ищут для аренды квартиры в новостройках. В старых домах отказываются снимать жилье из-за выше на 30-40% счета за коммунальные услуги.

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