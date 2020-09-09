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среда, 09 сентября 2020 09:39

Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд

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Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
О состоянии мужчины пока неизвестно. Фото: "Хмарочос"

В Киеве, на Центральном железнодорожном вокзале, произошел инцидент, едва не завершившийся трагедией.

Мужчина пытался сесть в уже тронувшийся поезд, но упал почти под его колеса.

Соответствующее видео опубликовал на странице в Facebook "Киев Оперативный".

На кадрах видно, что причиной падения мужчины стала сумка, которую проводница швырнула в него. Мужчина не удержался и упал. К нему сразу подбежали прохожие, чтобы помочь.

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Работникам Укрзализныци позволят пользоваться газовыми баллончиками для защиты.

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