Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд

О состоянии мужчины пока неизвестно. Фото: "Хмарочос"

В Киеве, на Центральном железнодорожном вокзале, произошел инцидент, едва не завершившийся трагедией.

Мужчина пытался сесть в уже тронувшийся поезд, но упал почти под его колеса.

Соответствующее видео опубликовал на странице в Facebook "Киев Оперативный".



На кадрах видно, что причиной падения мужчины стала сумка, которую проводница швырнула в него. Мужчина не удержался и упал. К нему сразу подбежали прохожие, чтобы помочь.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця готовит сюрприз для пассажиров

Работникам Укрзализныци позволят пользоваться газовыми баллончиками для защиты.